РИАМО - 27 мар. Министерство культуры Московской области впервые в истории проводит в соцсетях театральный марафон в честь Дня театра, в сети транслируют ранее записанные спектакли, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Открыл фестиваль в 10:00 спектакль «Энергичные люди» Московского Губернского театра под руководством народного артиста России Сергея Безрукова. В 14:00 зрители смогут посмотреть премьеру спектакля Московского областного ТЮЗа «Маленький принц», которая пройдет в прямом эфире.

«И несмотря на то, что сейчас мы можем смотреть любимые спектакли и любимых актеров только через экран монитора, я все равно хочу пожелать, как было из года в год: всем работникам театров новых профессиональных побед, полных залов, неугасающей зрительской любви, творческого вдохновения и долголетия, благополучного воплощения всех планов. Здоровья, оптимизма, личного счастья и процветания!..С Днём театра, друзья»! – обратилась министр культуры Московской области Елена Харламова.

За прошедшую неделю театра Московской области представили в онлайн пространстве 24 трансляции, которые посмотрели более 24 тысячи зрителей

День театра отмечают ежегодно 27 марта.

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