РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. Начался прием заявок на проектирование детского сада на 190 мест в микрорайоне Климовск в Подольске, его планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Детский сад на 190 мест» на улице Ленина вблизи дома №12Б в микрорайоне Климовск Подольска. Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию – в 2022 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Помимо групповых ячеек с игровыми и спальными комнатами в детском саду предусмотрено размещение спортивного и актового залов, медицинских кабинетов, пищеблока, административных и вспомогательных помещений. Особое внимание в ходе проектирования уделят комфортности и безопасности учебного учреждения. Проектирование и строительство предусмотрено государственной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры».