РИАМО - 27 мар. Образовательный центр «Сириус» запустил онлайн-курсы для учеников средних и старших классов, пройти обучение можно на сайте edu.sirius.online , сообщил журналистам в пятницу начальник отдела развития дистанционных программ фонда «Талант и успех» Алексей Пономарев.

«Массовые открытые курсы сейчас работают по четырем предметам. Скоро мы будем расширять количество предметов. В них могут обучаться все школьники с седьмого класса. Мы ориентированы на среднюю, старшую школу. Прежде всего на тех ребят, которые проявили интерес к учебе», - сказал Пономарев.

По словам руководителя образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой, «Сириус.Курсы» помогут школьникам как можно раньше разобраться в интересующих их областях знаний. Курсы дают возможность углубленно изучать предметы, которые входят в школьную программу.

«Это все поможет эффективнее работать с теми ребятами, которые проявляют интерес и повышенные образовательные потребности <...>. Таким образом структурированные программы помогут ребятам рано опознать свой интерес в тех междисциплинарных направлениях, которые связаны с приоритетами Российской Федерации, которые отражены в стратегии научно-технологического развития», - отметила Шмелева.

Она добавила, что в настоящее время различные программы дистанционного обучения центра «Сириус» освоили 80 тысяч человек.

Сейчас на сайте edu.sirius.online можно приступить к занятиям лингвистикой, геометрией, физикой и комбинаторикой, также можно освоить введение в программирование на языке Python. Регистрация на «Сириус.Курсы» бесплатная.

Как отметил Пономарев, курсы станут хорошим подспорьем для молодых педагогов и родителей, которые смогут отслеживать успехи своих детей внутри онлайн-платформы.