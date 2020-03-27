РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. В подмосковном Подольске две нетрезвые девушки избили 30-летнюю женщину-водителя такси за то, что она отказалась их везти по названному адресу, проводится проверка, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу.

«24 марта две нетрезвые пассажирки избили женщину 1990 года рождения, водителя такси в Подольске за то, что она отказалась везти их по указанному адресу. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга», - сказала сотрудница.

Обстоятельства происшествия выясняются, участники конфликта устанавливаются. По данному факту проводится проверка.