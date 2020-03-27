РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 мар. Специалисты Московского областного онкологического диспансера, расположенного в подмосковной Балашихе, до 14 апреля будут проводить консультирование самоизолированных граждан группы риска от 65 лет при помощи сеанса телемедицины, сообщается на официальном сайте медучреждения.

В условиях угрозы распространения коронавируса на территории Подмосковья региональные власти приняли жесткие меры для защиты граждан из группы риска. Обязательным для них является соблюдение режима самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Речь идет о людях 65 лет и старше, а также о лицах с хроническими болезнями.

«Чтобы получить консультацию специалиста Московского областного онкологического диспансера, надо обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства со своим вопросом или жалобами. Первичная медицинская организация в свою очередь связывается с онкодиспансером и запрашивает консультацию с помощью сеанса телемедицины», – сказал заместитель главного врача по организационно-методической работе Московского областного онкодиспансера Валерий Довбуш.

Он добавил, что после консультации онкологов о ее результатах врачи поликлиники должны сообщить обратившемуся с вопросом пациенту по телефону.

Телеконсультации врачей-онкологов по схеме «врач-врач», а также консультация врачей радиотерапевтов для проведения врачебных консилиумов стали проводится на регулярной основе в онкодиспансере с начала текущего года. В настоящее время консультации с помощью сеансов телемедицины оказываются в рамках ОМС.

По словам Довбуша, практика сеансов телемедицины в медучреждении только началась, но они будут развивать это направление, что ускорит процесс диагностики онкозаболеваний. Ведь чем быстрее будет поставлен правильный диагноз, тем быстрее начнется лечение, и тем больше у пациента шансов на дальнейшую жизнь.

Подробно о сеансах телемедицины можно узнать, перейдя по ссылке.