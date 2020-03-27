РИАМО – 27 мар. В настоящее время свыше 145 тысяч человек в России находятся под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирусную инфекцию, сообщает Газета.ru.

С момента вспышки этого заболевания под подозрение на заражение попали более 223 тысяч человек, в том числе прибывших из-за рубежа.

«Под медконтролем из-за подозрения на инфекцию в стране остаются 145134 человека», - говорится в сообщении.

Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло до 1036. В Московском регионе за минувшие сутки зарегистрировали 165 новых случаев инфицирования Covid-19.

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