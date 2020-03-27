РИАМО - 27 мар. Распространяемая в Сети информация о выдаче экстренным службам Москвы спецпропусков для перемещения по городу является ложной, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Перемещение по городу, в том числе на общественном транспорте, осуществляется без ограничений», - говорится в сообщении.

Оперштаб просит доверять только официальным источникам информации. С официальной информацией можно ознакомиться на сайте.

На сегодняшний день в мире выявлено свыше 537 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Скончались более 24 тысяч заболевших, выздоровели свыше 123 тысяч пациентов. В России зафиксировано 1036 случаев заражения.

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