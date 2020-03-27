РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мар. Жители подмосковных Люберец могут посетить Московский зоопарк онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Люберчане могут посетить Московский зоопарк в режиме онлайн. В будние дни в социальные сети зоопарка выкладываются записи показательных кормлений. Среди животных: харза, ленивцы, броненосец, дикобраз, бобры, морские котики, тюлени», - говорится в сообщении.

Каждый будний день записи кормлений размещают в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники», а также на официальном сайте зоопарка.

Также доступны онлайн-трансляции жизни больших панд из павильона «Фауна Китая» круглосуточно на сайте зоопарка: https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/ из вольеров live-stream. Онлайн-трансляции орангутанов, саймири и мартышек диана доступны по этой же ссылке с 09:00 до 17:00.