Дистанционно оплатить услуги ЖКХ в Подмосковье или передать показания счетчиков просто: это можно сделать на сайте «МосОблЕИРЦ», «Мосэнергосбыта» или в мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт». Сервис «Единый личный кабинет клиента» доступен в любом из перечисленных вариантов, а оплата производится без комиссии. Как оплатить жилищно-коммунальные услуги в Московской области, не выходя из дома, читайте в инфографике РИАМО.