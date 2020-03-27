РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 27 мар. В третьем квартале 2020 года в Щелкове начнутся дорожные работы по расширению выезда с улицы Заречная на Пролетарский проспект, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Количество полос по направлению к проспекту увеличат до трех – для поворота налево, направо и движения прямо на перекрестке с улицей Талсинской», – говорится в сообщении.

Реконструкция проводится для того, чтобы увеличить проходимость улицы до 1,5 тысячи автомобилей в сутки и снизить напряженность дорожной ситуации. Также на пресечении будет установлено ограждение вдоль тротуара.