РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. На территории сквера 200-летия Подольска сотрудники МБУ ПКБ начали убирать поваленные деревья и мелкую поросль, но активисты заподозрили их в рубке здоровых деревьев и обратились в полицию, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«26 марта у сквера имени 200-летия Подольска группа неравнодушных граждан обнаружила незаконный спил деревьев. У работников не было порубочных билетов и документов. Они отказались представиться или дать контакты своего начальства. Граждане вызвали полицию, и работники оперативно свернули свою деятельность, напоследок пообещав вернуться на следующий день. Мы написали заявление в полицию, идет разбирательство. Пострадало порядка 20 взрослых деревьев и много поросли, в том числе высаженные жителями саженцы», - сказал свидетель.

Пресс-служба УМВД России по Подольску подтвердила, что обращение было, но работы проводили сотрудники МБУ ПКБ с разрешения администрации города.

«Из-за недавно прошедших сильных порывов ветра на территории сквера 200-летия Подольска упало значительное количество деревьев, которые представляют угрозу жителям и отдыхающим. В целях недопущения случаев травматизма сотрудники МБУ ПКБ проводят ликвидацию поваленных деревьев. Также в целях облагораживания попутно удаляют мелкую поросль. Работы производятся при наличии порубочного билета. Также напоминаем, что брошенные и поваленные деревья являются очагом распространения вредных насекомых и болезней, оказывая негативное влияние всю экосистему парка», - сказал представитель пресс-службы администрации Подольска.