РИАМО - 27 мар. В Москве пациенты, которые лечатся на дому от коронавируса, подписывают согласие о ненарушении режима самоизоляции и предписаний врачей, всего в столице около 100 человек, лечащихся дома, говорится в сообщении пресс-службы оперативного штаба Москвы по коронавирусу.

Круглосуточно за пациентами наблюдают квалифицированные врачи, они дистанционно консультируют больных.

«Врачи скорой, которые приезжают к пациенту, делают фотографию больного. Этот снимок передается в базу данных системы видеонаблюдения. Большинство из тех, кто проходит лечение дома, ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих», — сказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр добавила, что есть и те, кто пытается нарушить режим самоизоляии. Попытка одного из пациентов прогуляться закончилась тем, что скорая и полиция доставили больного коронавирусом в больницу.

На дому могут лечиться только те, у кого болезнь протекает в легкой форме. Врачи скорой помощи проводят оценку состояния здоровья. Если у больного симптомы тяжелого течения болезни или он относится к группе риска, то в лечении на дому ему будет отказано.

В группу риска попадают беременные, люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания.

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 537 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 24 тысячи заболевших, выздоровели более 123 тысяч пациентов.

В России зафиксировано 1036 случаев заражения, 38 пациентов выздоровели.

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