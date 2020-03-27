РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 мар. В подмосковной Балашихе инспекции федеральной налоговой службы РФ по Московской области с пятницы осуществляют прием посетителей только по предварительной записи из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-центра ведомства.

В целях предупреждения распространения инфекции в налоговых органах Московской области усилены профилактические меры по защите граждан.

«С 27 марта в операционных залах ИФНС РФ по Балашихе и межрайонной ИФНС №20 по Московской области в микрорайоне Железнодорожный прием налогоплательщиков осуществляется только по предварительной записи через сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию», - сказала сотрудник.

Она добавила, что заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в инспекцию через онлайн-сервис, обслуживаться не будут.

Также с 26 марта приостановлен прием налогоплательщиков по субботним дням.