РИАМО - 27 мар. В связи с эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавируса коммунальные службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Согласно указу президента, следующая неделя объявлена нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса, но распоряжение не распространяется на службы, предприятия и организации, которые задействованы в жизнеобеспечении граждан.

«Предприятия и организации, которые входят в комплекс городского хозяйства, выполняют очень важную задачу – круглосуточно поддерживают жизнедеятельность огромного мегаполиса, в том числе обеспечивают потребителей водой, теплом и электроэнергией. От их слаженной и качественной работы напрямую зависят комфорт и безопасность москвичей. С учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции все службы комплекса городского хозяйства продолжают работать в режиме повышенной готовности», - сказал Бирюков.

Он отметил, что аварийные службы комплекса городского хозяйства круглосуточно находятся на дежурстве и готовы оперативно ликвидировать возможные неполадки.

«Ежедневно для устранения возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях дежурят почти 1,5 тысячи бригад, оснащенных специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Это позволит обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения Москвы», – подчеркнул Бирюков.

По его словам, в регламентном режиме осуществляется вывоз мусора, уборка улиц, дорог и дворовых территорий.

Он напомнил, что по телефонам круглосуточной линии общегородского контакт-центра и через Единый диспетчерский центр можно сообщить о возникших проблемах.

«В связи с коронавирусом в настоящее время приостановлен личный прием граждан предприятиями и службами комплекса городского хозяйства, однако наши специалисты принимают информацию по телефонам, электронной почте, через личные кабинеты граждан, и всегда готовы оперативно решить вопрос», - уточнил Бирюков.

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