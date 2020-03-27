РИАМО – 27 мар. Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, что, несмотря на то, что самыми лучшими антисептиками являются покупные, эти средства также можно приготовить дома самостоятельно.

«Такой антисептик может быть на основании двух спиртов – этилового или изопропилового, больше ничего за основу брать крайне не рекомендуется. Должно быть как минимум 65-70% объема спирта. Кроме того, берется обычный глицерин и 3%-ная перекись водорода. Важно, что не 33%-ная, которая промышленная и используется, например, при обработке бассейнов», - сказал врач в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что все это можно купить в строительных магазинах, в химических магазинах, в том числе магазинах бытовой химии, либо в интернет-магазинах.

При этом врач напомнил, что ни один из этих составляющих не должен попадать на слизистые оболочки.

«Санитайзером на этиловом спирте лучше не обрабатывать телефоны, клавиатуры и прочие устройства. Санитайзер на изопропиловом спирте более универсальный. После использования антисептика руки в рот желательно не брать. Эта смесь не должна попадать внутрь человека, она предназначена исключительно для наружного потребления», – напомнил Водовозов.

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