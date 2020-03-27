РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 мар. Сотрудники ГИБДД Балашихи перешли на особый режим работы из-за неблагоприятной эпидситуации, он предполагает сокращение личного общения в ходе предоставления госуслуг и рассмотрения дел об административных правонарушениях, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В подразделении ГИБДД Балашихи предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники, осуществляющие взаимодействие с заявителями, обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, а помещения проходят санобработку и проветривание не реже одного раза в два часа.

«Госуслуги по регистрации ТС, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений осуществляются только по предварительной записи через Единый портал госуслуг. Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию ТС в электронном виде будет проходить без изменений по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются по электронной почте на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью», – говорится в сообщении.

Выдача свидетельств о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску ТС к перевозке опасных грузов осуществляется по предварительной записи по телефону: 8(495)524-42-16.

Во взаимодействии с автошколами будет сокращено количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп. Для этого графики проведения экзаменов на право управления ТС будут откорректированы.

Направление участников дорожного движения в ГИБДД для рассмотрения дел об административных правонарушениях при наличии полномочий по принятию решения по делу у должностного лица непосредственно на месте совершения правонарушения и отсутствии обстоятельств, препятствующих принятию такого решения, должно быть исключено, а нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС – минимизировано.

Если присутствие в ГИБДД для рассмотрения административных правонарушений и оформления ДТП все-таки необходимо, будет назначена конкретная дата и время явки, прием пройдет в специально отведенных помещениях, по возможности – через окна приема.

«От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации ТС сотрудникам регистрационных подразделений ГИБДД рекомендовано воздержаться», – заключается в материале.