РИАМО - 27 мар. У народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтверждена коронавирусная этиология пневмонии, его состояние стабильно, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
«В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось - наросла одышка, и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно, и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — написал Проценко на своей станице в Facebook.
Певец поступил в стационар с диагнозом внебольничная пневмония. После дообследования у артиста подтвердился коронавирус.
Лещенко был госпитализирован вместе с женой.
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