РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мар. Депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ VII созыва Максим Сураев провел прием жителей Мытищ в онлайн-формате.

«26 марта первый прием в новом формате провел в Мытищах. По понятным причинам встретиться вживую сейчас не представляется возможным, но современные средства связи позволяют практически полностью устранить эту проблему. Мы пообщались с теми жителями, которые записывались на прием и имеют возможность выхода в интернет», - написал Сураев в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что остальные обращения также не останутся без внимания: все, что приходит на почту или в личный кабинет портала партии «Единая Россия» избиратель-депутат (ideputat.er.ru) поступает в работу и обрабатывается в положенном порядке.