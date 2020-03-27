РИАМО - 27 мар. В Московском регионе за минувшие сутки зарегистрировали 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, из них 157 случаев зафиксировали в Москве и еще восемь — в Подмосковье, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«За последние сутки в России 196 подтвержденных случаев коронавируса в 16 регионах, в Москве зафиксирован один летальный случай», - говорится в сообщении.

Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло с 840 до 1036.

Всех зараженных поместили в инфекционные боксы. Установлен круг тех, с кем они контактировали. В данный момент проводится их обследование.

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 58 регионах. За весь период зарегистрировано три летальных случая. Также 45 человек выписали после выздоровления.

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