РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мар. Сотрудники ГИБДД городского округа Мытищи проводят прием жителей по предварительной записи через портал госуслуг и по телефону, сообщается на сайте администрации горокруга.

В РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» организован прием граждан по предварительной записи по вопросам проведения регистрационных действий с АМТС, выдачи и замене водительских удостоверений. Записаться можно через портал госуслуг.

«Для этого необходимо зайти на портал gosuslugi.ru, оформить заявку и распечатать электронный билет. После чего ожидать звонка на контактный телефон из регистрационного подразделения для согласования дня и времени приема. Также можно предварительно записаться по телефону: 8(495)586-40-40. По вопросам регистрационных действий с АМТС можно обратиться по телефону: 8(495)586-40-64, по вопросам выдачи и замены водительских удостоверений по номеру: 8(495)586-40-64», - говорится в сообщении.

Оценить качество оказанной государственной услуги в электронном виде можно путем заполнения анкеты, размещенной на официальном сайте МВД России.