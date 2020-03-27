Из-за коронавируса у жителей России появились неожиданные выходные — с 28 марта по 5 апреля будет отдыхать большинство граждан страны. В Московском регионе в этот период будут закрыты все кафе, бары и рестораны, а также магазины, кроме продуктовых. Если сидеть дома совсем невыносимо — можно прогуляться по безлюдным местам, соблюдая меры предосторожности, но только с семьей, не собираясь большими компаниями. Где в Москве и Подмосковье можно отдохнуть вне скопления людей, читайте в материале РИАМО.

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Снять домик в лесу

В ближайшем Подмосковье можно снять небольшой коттедж с баней, цены на жилье для семьи начинаются примерно от 2500 рублей в сутки.

Еще один вариант — найти в Московской области уединенный глэмпинг на пару дней. Например, отправиться в экоотель «Хоббитлэнд» под Можайском: там постояльцы живут в маленьких домиках с круглыми дверями, как хоббиты в произведениях Толкина. Вокруг деревни хоббитов раскинулся живописный лес, а неподалеку находится озеро.

Для уединенного семейного отдыха подойдет и база «Лесной дом» в городском округе Истра.

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Посмотреть на заброшенные усадьбы

Места, где точно будет немноголюдно, — подмосковные заброшенные усадьбы. Найти живописные «графские развалины» можно по всему региону: в Раменском округе располагается усадьба Воронцова-Дашкова, в Мытищах — Николо-Прозоровское, в Ступине — Отрада-Семеновское. Наверняка запомнится посещение родового имения Чернышевых под Волоколамском или усадьбы Ляхово в городском округе Домодедово, где Марк Захаров больше 30 лет назад снимал «Формулу любви».

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Прокатиться по веломаршруту

В столице множество мест, где можно прокатиться на велосипеде, не сталкиваясь при этом с толпами людей. Например, в Битцевском лесу есть веломаршрут длиной 7,5 км, в парке Фили — 7-километровая дорожка для велосипедистов, а на Лосином острове можно проехать целых 27 км в одну сторону. Большой выбор вариантов коротких маршрутов есть в Измайловском парке.

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Погулять по берегу озера

Подышать свежим воздухом можно на берегу подмосковных водоемов, прогуливаясь около воды. Некоторые озера в регионе имеют необычную историю, о которой можно поведать детям во время семейной прогулки. Например, в одном из трех Медвежьих озер (г.о. Щелково), по легенде, живет древнее чудовище. А под Солнечногорском находится Бездонное озеро — его точную глубину никто не знает, слишком велик илистый слой в глубине. Александр Блок в свое время записал легенду об озере как об «отдушине Мирового океана»: по его словам, местные мальчишки находили около берега обломки кораблей, всплывшие из глубин.

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