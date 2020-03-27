РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мар. С пятницы инспекция Федеральной налоговой службы в городском округе Мытищи осуществляет прием посетителей только по предварительной записи, говорится в сообщении ИФНС России по Московской области в горокруге Мытищи.

«Уважаемые налогоплательщики! В целях предупреждения распространения инфекции в налоговых органах Московской области усилены профилактические меры по защите граждан. С 27 марта в операционном зале ИФНС России по Мытищам прием налогоплательщиков осуществляется только по предварительной записи через сервис «Онлайн - запись на прием в инспекцию», - отмечается в материале.

Заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в инспекцию через онлайн-сервис, обслуживаться не будут. Также с 26 марта приостановлен прием налогоплательщиков по субботним дням.