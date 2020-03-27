РИАМО - 27 мар. В Москве еще троих пациентов излечили от Covid-19, при выписке все пациенты получили соответствующие рекомендации, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
Двух пациентов выписали из инфекционной клинической больницы №2 и одного — из медицинского комплекса в Коммунарке.
«Еще три пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус, сегодня выписались из московских больниц после полного выздоровления. Проведенные после лечения исследования на наличие у них заболевания показали отрицательный результат», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова добавила, что всего в Москве насчитывается уже 18 выздоровевших, все они находятся в удовлетворительном состоянии.
При выписке всем пациентам, которым было необходимо оставаться под наблюдением, дали соответствующие рекомендации.
В настоящий момент в московских больницах создали все условия для раздельного пребывания, качественной диагностики и лечения заболеваний. Все пациенты находятся под наблюдением медицинских команд врачей: пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.
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