РИАМО - 27 мар. Жители Московского региона на прошлой неделе начали активно скупать бытовую технику из-за резкого падения курса рубля, средний чек вырос на 70%, по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, а объем продаж увеличился на 56%, пишет газета «Известия».

Самыми распространенными приобретениями стали телевизоры, ноутбуки, смартфоны и игровые приставки. Пока цены еще не выросли, но эксперты говорят, что это может произойти в скором времени. Специалисты уверены, что картину потребительского спроса в России также изменила пандемия коронавируса.

«Граждане все реже посещают публичные места и заведения общепита, следуют инстинкту «запастись впрок», реализуют отложенные покупки, приобретают товары с высокой долей импорта. В частности, бытовую технику и гаджеты», - сказал директор по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

В компании «М.Видео–Эльдорадо» отметили, что в этом месяце зафиксировали рост продаж отдельных категорий товаров — от 20 до 100%. Выросли объемы продаж стиральных машин и другой крупной техники, ТВ, смартфонов, продукции для организации домашнего офиса.

Также покупатели активно начали приобретать товары в высоких ценовых сегментах, спрос на дорогую технику отражается на среднем чеке. При этом руководители магазинов бытовой техники говорят, что готовы к растущему спросу. Товарные запасы создали еще в начале этого года.

При этом, по словам экспертов, импульсивных покупок немного. Россияне покупали лишь те товары, которые планировали приобрести в ближайшем будущем.

При этом сейчас ажиотаж на покупки бытовой техники начал сходить. Сейчас люди покупают либо саму валюту, либо вообще не тратят деньги, запасаются в основном продуктами.

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