РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мар. Работы по реконструкции железнодорожной станции Мытищи в рамках строительства 4-го главного пути от Мытищ до Пушкина и путепроводной развязки находятся на завершающем этапе, говорится в сообщении пресс-службы ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Для удобства жителей Мытищ, Пушкина и Королева было принято решение увеличить объемы пригородного движения на Ярославском направлении МЖД. Одним из необходимых этапов этой работы стала реконструкция станции Мытищи. Достоверность определения сметной стоимости работ, реализуемых в рамках развития инфраструктуры Московской железной дороги на Ярославском направлении, проверили эксперты Главгосэкспертизы России. По итогам рассмотрения представленных повторно материалов было выдано положительное заключение.

«Проект предусматривает несколько этапов. Сегодня в рамках модернизации Ярославского направления МЖД проводятся заключительные работы по реконструкции станции Мытищи, строительству 4-го главного пути от Мытищ до Пушкина и путепроводной развязки. На станции уже проведена реконструкция южной горловины, удлинены приемоотправочные пути, уложены новые стрелочные переводы, в северной горловине построен тоннель, который заменил наземный пешеходный переход», - говорится в сообщении.

Работы проводятся в рамках «Программы реализации первоочередных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры для улучшения условий городских и пригородных пассажирских перевозок в Московском узле в 2012–2020 годах», согласованной ОАО «РЖД», правительством Москвы и Московской области. Генеральной проектной организацией является АО «Росжелдорпроект».

«Ранее, в январе 2020 года, был открыт пятый главный путь от Москвы до Мытищ, возведен мост через реку Яузу под 1-й главный и перспективный 3-й пути. Новый однопролетный мост установлен вплотную к действующему. До конца сентября 2020 года на станции Мытищи предстоит завершить реконструкцию северной горловины и путепроводной развязки, которая освободит участок железной дороги от перекрестного движения. Для обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных перевозок и для защиты от шума на реконструируемом участке станции установят шумозащитные экраны», - отмечается в сообщении.