РИАМО - 27 мар. С пятницы столичная больница №15 имени Филатова готова принимать пациентов с коронавирусом, она оснащена современным оборудованием для борьбы с осложнениями — имеется 146 аппаратов ИВЛ и два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по коронавирусу.

«В кратчайшие сроки перепрофилировали и подготовили к приему больных сразу три корпуса крупнейшего стационара в Восточном административном округе. Клиника полностью оснащена и располагает всем необходимым для оказания помощи пациентам, которые заболели или имеют подозрение на инфекцию», - сказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Филатовской больнице выделено для больных коронавирусом 1,3 тысячи коек. Также имеется 110 коек реанимации. Корпуса в больнице разделили на «грязные» и «чистые» зоны, разграниченные защитными герметичными конструкциями. При этом все корпуса обустроены так, чтобы быть максимально комфортными для пациентов.

Также в больнице оборудовали специальный шлюз, через который будут проходить медицинские сотрудники. Это гарантирует безопасность и пациентов, и персонала.

«Необходимый уровень чистоты воздуха поддерживается специальными бактерицидными установками. Пациенты с подтвержденным диагнозом будут находиться отдельно от контактных, ожидающих результатов анализа», - отмечается в материале.

В палатах есть индивидуальные санузлы, обустроена система вентиляции и обеззараживание помещений. Для пациентов предусмотрено пятиразовое сбалансированное высококалорийное питание. Есть все необходимые медикаменты, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие, антисептические средства и средства индивидуальной защиты.

Здесь работает более 500 высококлассных специалистов, которые и окажут помощь пациентам с коронавирусом. При этом весь персонал больницы прошел обучение по работе в условиях коронавируса.

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