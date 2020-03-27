РИАМО - 27 мар. Министерство труда и социальной защиты РФ пояснило, что объявленная президентом РФ Владимиром Путиным нерабочая неделя не является основанием для снижения заработной платы, сообщает Федеральное агентство новостей.

В соответствии с рекомендациями, которые размещены на официальном сайте министерства, если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля не будут включаться в число дней отпуска, на эти дни он не продлевается.

«Нерабочая неделя не является праздничной или выходной, поэтому оплата труда производится в обычном, а не повышенном размере», – говорится в сообщении.

Среди категорий сотрудников и организаций, на которые не распространяется режим нерабочей недели: непрерывно действующие предприятия; медицинские учреждения и аптеки; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Работодатели обязаны измерять температуру тела сотрудников и не допускать к работе тех, у кого она окажется повышенной. Также рекомендовано перевести сотрудников организаций, продолжающих работу в условиях карантинной недели, на дистанционный режим работы.

Двадцать пятого марта в своем обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения Covid-19.

На данный момент по всему миру зафиксировано более 533 тысяч случаев заболевания.

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