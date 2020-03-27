РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. УМВД России по городскому округу Подольск с пятницы временно приостановила личный прием граждан, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России (в том числе в Подольске - ред.) с 27 марта 2020 года временно приостановили личный прием граждан», - говорится в сообщении.

Заявителям рекомендуют направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел РФ (при его наличии).

Ссылка на сервис «Прием обращений граждан и организаций» УМВД России по городскому округу Подольск.

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