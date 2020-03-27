РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мар. Старшего следователя по расследованию дорожно-транспортных происшествий Следственного управления УМВД России по горокругу Красногорск задержали за получение взятки в особо крупном размере, сообщается на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области старшему следователю по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Красногорскому району предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ», - говорится в сообщении.

По версии следствия, 25 марта 2020 года старший следователь полиции, действуя из корыстной заинтересованности, в своем служебном кабинете лично получил от брата обвиняемого, действующего в рамках оперативно-разыскного мероприятия, взятку в виде денежных средств в размере 5 миллионов рублей за переквалификацию инкриминируемых деяний его родственнику на менее тяжкое преступление.

«Полицейский был задержан при получении денежных средств сотрудниками ФСБ при взаимодействии с сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Московской области. На допросе у следователя обвиняемый дал признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах совершенного им преступления», - добавляется в материале.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, по данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством.

«Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», - сказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.