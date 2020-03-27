РИАМО – 27 мар. В Москве открыли второй участок Некрасовской линии метрополитена, а также примыкающий к нему участок Большой кольцевой линии подземки, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Всего было открыто шесть станций – «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово». В открытии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы полностью завершили строительство и сегодня открываем один из крупнейших радиусов метро – Некрасовскую линию длиной 22 километра с 10 станциями. Поезда из Некрасовки пойдут до Лефортово, что сделает город ближе для одного миллиона москвичей и жителей Подмосковья», – сказал Собянин.

Введение в эксплуатацию новых станций позволит рассредоточить пассажиров, разгрузить другие линии метро.

«Казалось бы, сложно придумать более неудачное время для открытия новой линии метро, когда из-за карантинных мер пассажиропотоки снизились на 30-40%. Но это не так. Некрасовская линия нужна именно сегодня. Благодаря ей мы сможем еще больше рассредоточить пассажиров, уменьшить количество контактов и лучше защитить людей», – отметил Собянин.

Некрасовская линия улучшит транспортную доступность московских районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также городского округа Люберцы Подмосковья. Всего она обеспечит транспортом порядка миллиона человек. Благодаря этой линии люди будут экономить на дороге до 30 минут в день.

Благодаря Некрасовской линии подземки примерно на 20% снизится нагрузка на перегруженный юго-восточный радиус Таганско-Краснопресненской линии. Также благодаря новым станциям разгрузятся Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе и другие близлежащие магистрали.

Первый участок Некрасовской линии – от «Косино» до «Некрасовки» – был открыт в июне 2019 года.

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