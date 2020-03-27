РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. Информация о запрете нахождения несовершеннолетних на улицах, в торговых центрах, транспорте и школах, которую распространяют жители Подольска, является фейковой, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В Подольске в соцсетях распространяют сообщение с информацией о том, что полицейские будут патрулировать общественные места и следить за присутствием там детей, а родителей нарушителей будут штрафовать.

«Сообщение о запрете нахождения несовершеннолетних на улицах, в торговых центрах, транспорте и школах, а также штрафах – это фейк», – сказал сотрудница.

По ее словам, ограничения для несовершеннолетних остаются прежними – это запрет на присутствие на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых с 22:00 до 6:00, а также соблюдение режима самоизоляции для лиц, прибывших из других стран.

Ранее при мониторинге соцсетей полицейские обратили внимание на обсуждаемый фейк о злоумышленниках в дезинфекционной одежде. По словам автора сообщения, они «прыскают из баллончика и выносят все из квартиры».