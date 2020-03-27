РИАМО - 27 мар. Московское областное УФАС признало ООО «СтройСтандарт» недобросовестным поставщиком, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы России по Подмосковью.

В ведомство обратилось управление капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства с просьбой внести «СтройСтандарт» в реестр недобросовестных поставщиков. Учреждение заключило с компанией контракт на проектирование сетей газоснабжения в деревне Голенищево в Мытищах, но «СтройСтандарт» нарушил условия исполнения контракта. Управление капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства расторгло договор в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — говорится в материале.

Управление выслушало доводы, рассмотрело доказательства сторон и приняло решение о внесении сведений об ООО «СтройСтандарт» в реестр недобросовестных поставщиков.