РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 мар. В микрорайоне Парковый подмосковных Котельников рабочие приступили к благоустройству территории нового детского сада, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне сотрудники администрации Котельников провели выездную проверку за ходом строительства детского сада на 350 мест в микрорайоне Парковый. Застройщиком является АО «Новый Горизонт».

«На объекте находятся около 80 человек. Начаты работы по благоустройству. В апреле планируется приступить к фасадным работам», - говорится в сообщении.

В настоящее время в детском саду ведутся работы по штукатурке и шпатлевке, монтажу внутренних инженерных систем. Завершена прокладка наружных инженерных сетей. Рабочие приступили к вертикальной планировке прилегающей территории.

В рамках профилактических работ по предупреждению распространения коронавирусной инфекции проводится ежедневный мониторинг температуры сотрудников и дезинфекция бытовых помещений.