РИАМО - 27 мар. В Подмосковье на базе Коломенской центральной районной больницы открылась лаборатория для исследования коронавируса, это уже третья государственная лаборатория в регионе, говорится в сообщении оперативного штаба Московской области по коронавирусу.

«Министерство здравоохранения Московской области уже запустило две лаборатории – в Серпухове и Красногорске», — отмечается в материале.

В ближайшее время открыть еще две государственные лаборатории для исследований коронавирусной инфекции в Подмосковье.

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру. На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 536 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. В России зафиксировано 840 случаев заражения, 38 пациентов выздоровели.

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