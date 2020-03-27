РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. В подмосковном Подольске компания ООО «Комфорт+» начала выпускать одноразовые медицинские маски по 8 тысяч штук в день, его руководитель познакомил с производственным процессом главу муниципалитета Николая Пестова, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске предприятия малого бизнеса стремятся откликнуться на запросы потребителей в сложившейся напряженной ситуации с пандемией коронавируса. Расположенная на территории промышленной площадки «Зингер» компания «Комфорт+» начала производство защитных медицинских масок.

«В первую очередь, это поможет обеспечить потребности в них учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования, сотрудников правоохранительных органов, предприятий транспорта, волонтеров. На сегодня выпускается порядка 8 тысяч штук изделия в день. Руководитель ООО «Комфорт+» Вадим Новиков познакомил с организацией производственного процесса и упаковки масок главу округа Николая Пестова», – говорится в сообщении.

Мощности будут наращиваться – предприятие готовится смонтировать новую производственную линию, что позволит далее обеспечить масками подольского производства аптечную и торговую сети.