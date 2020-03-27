РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мар. Жители подмосковного Красногорска могут в режиме онлайн посетить экскурсию в старинной усадьбе и стать участниками мастер-классов в рамках проекта «Тем временем красногорск.всякультура.рф», говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

«Мы начинаем новый проект «Тем временем красногорск.всякультура.рф». В режиме онлайн, не выходя из дома, что немаловажно сейчас, вы сможете посетить экскурсию в усадьбе Знаменское-Губайлово, узнать о новинках литературы, стать участниками мастер-классов, занять ребенка на видеопродленке и многое другое!» – говорится в сообщении.

На YouTube-канале Дворца культуры «Подмосковье» подготовили серию онлайн-трансляций концертов. Так, 3 апреля в 12:00 можно будет посмотреть трансляцию концерта детской хореографической студии «Фантазия» и ансамбля танца «Русская сторонка». В 18:00 начнут онлайн-презентацию экспозиции галереи ДК «Подмосковье».

Четвертого апреля в 12:00 можно будет посмотреть трансляцию концерта хореографической школы «Вдохновение» и Красногорского хореографического училища, а в 18:00 – трансляцию мастер-класса по рисованию акварелью «Пейзаж» студии изобразительного искусства «Творчество».

YouTube-канал ДК «Подмосковье»: https://m.youtube.com/channel/UC3uOA-cg05xgUSJeu7e9GHA.