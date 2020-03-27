РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мар. Активисты волонтерского центра «Единой России» и ОНФ за неделю позвонили свыше 1,6 тысячи пожилых жителей, чтобы узнать о необходимой им помощи, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Активисты волонтерского центра «Единой России» и ОНФ по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией вируса продолжают отрабатывать заявки жителей Люберец. Добровольцами создан волонтерский штаб на базе местного отделения МГЕР и молодежного парламента при совете депутатов.

«Помимо приема и отработки входящих звонков волонтеры уже обзвонили 1,65 тысячи представителей из списка группы риска. 60 из них нуждались в волонтерской помощи»,- говорится в сообщении.

Каждое утро волонтеров начинается в Люберецком управлении социальной защиты населения, где активисты развернули штаб оперативного оказания помощи. Жители городского округа Люберцы, находящиеся на самоизоляции в целях уберечь свое здоровье от коронавирусной инфекции, звонят волонтерам.

«В основном просьбы граждан, находящихся в группе риска, касаются доставки продуктов на дом.Мы стараемся каждую заявку отрабатывать максимально оперативно, так как понимаем, что на нас лежит большая ответственность. Поэтому просто не можем отсрочить доставку на неопределенный период времени», - отметила активистка волонтерского центра Алеся Морозова.

По словам руководителя местного штаба МГЕР и волонтера Георгия Николаева, добровольцы работают посменно.

«Эта работа требует от нас больших энергозатрат, но когда мы видим, что наша помощь действительно необходима люберчанам, это придает сил. Мы понимаем, что в этот непростой для всех нас период это является нашей миссией, которую мы несем от чистого сердца», - подчеркнул Николаев.

Работа волонтеров продолжается на территории городского округа Люберцы. Заявки принимаются по телефонам: 8(495)554-21-12, 8(495)554-83-21.