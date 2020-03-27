РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 мар. В домодедовском парке «Елочки» до 14 апреля отменяют работу все аттракционы, беседки и рестораны, сообщается на официальной странице ПКиО «Елочки» в соцсети «ВКонтакте».

«Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в парке «Елочки» все аттракционы, беседки и рестораны отменяют свою работу с 26 марта по 14 апреля! Также отменяются все культурно-массовые мероприятия и услуги парка!» - говорится в сообщении.

Кафе работают только на вынос.

При этом парк открыт для прогулок ежедневно с 7:00 до 23:00.