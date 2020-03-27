РИАМО - 27 мар. Московское областное УФАС переносит рассмотрение дел и жалоб, назначенных к рассмотрению с 28 марта по 5 апреля, на более поздний срок, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы России по Подмосковью.

«О новых датах рассмотрения дел и жалоб, участники будут проинформированы дополнительно», — отмечается в материале.

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что следующая неделя в стране объявляется нерабочей. Эта мера поможет в борьбе с коронавирусом. Карантинные каникулы не повлияют на заработную плату сотрудников.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань в центральном Китае конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 532 тысяч случаев заражения. В России выявлено 840 случаев заболевания.

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