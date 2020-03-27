РИАМО - 27 мар. Лаборатории Москвы в сутки проводят порядка 4 тысяч анализов на коронавирус Covid-19, ранее анализы на коронавирус проводили только федеральные лаборатории, говорится в сообщении оперштаба столицы по коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день Москва полностью подключилась к работе в сфере лабораторных исследований на коронавирус. Мы уже запустили девять городских лабораторий. На сегодняшний день мы проводим около 4 тысяч исследований в сутки в столичных лабораториях», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За ближайшую неделю планируется увеличить число проводимых экспертиз до 13 тысяч в сутки.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань в центральном Китае конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 532 тысяч случаев заражения. В России выявлено 840 случаев заболевания.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>