РИАМО - 27 мар. Начался сбор оцифрованных документов для виртуальной экспозиции ВДНХ, это могут быть грамоты, поздравительные или почтовые открытки, письма, фотографии, а также вырезки из газет из домашнего архива, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К сожалению, с 28 марта вся территория ВДНХ временно закрыта для посещения. Но горожане могут по-прежнему участвовать в жизни главной выставки страны и по электронной почте присылать копии документов для медиатеки музея ВДНХ. При этом мы собираем не только архивные материалы, но и документальные свидетельства наших дней, ведь в будущем они тоже станут историей», — сказал представитель пресс-службы ВДНХ.

Любой желающий может пополнить медиатеку музея ВДНХ, где хранятся оцифрованные документы об истории выставки с 1930 года до нашего времени. Копии документов с изображением или упоминанием ВДНХ можно присылать в электронном виде. Это могут быть грамоты, поздравительные или почтовые открытки, письма, фотографии, а также вырезки из газет из домашнего архива. Имена тех, кому принадлежали материалы, и тех, кто их предоставил, будут указаны на сайте рядом с онлайн-экспонатом.

При этом каждый присланный документ будет рассматривать экспертный совет, состоящий из историков, музейных работников, а также сотрудников архивного фонда ВДНХ. Специалисты установят историческую ценность архивных материалов и значимость современных. Если будет принято решение о публикации документа, то его владельцу сообщат об этом.

Более того, когда ВДНХ возобновит свою работу, сбор предметов для народной экспозиции музея, а также его медиатеки продолжится.

Музей ВДНХ был открыт в августе прошлого года. Он расположен в правом крыле арки главного входа. На площади 600 квадратных метров размещена мультимедийная экспозиция, посвященная 80-летней истории выставки. Благодаря ей посетители могут узнать, как создавалась и работала главная выставка, как формировался ее архитектурный ансамбль и менялось содержание.