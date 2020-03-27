РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мар. Водоснабжение в ряде домов отключат из-за ремонтных работ утром в пятницу, сообщается на официальном сайте управляющей компании ДЭЗ.

«Двадцать седьмого марта с 9:00 до 12:00 в связи с ремонтом расходомеров на ЦТП №5 «Чернево 1» будет прекращена подача водоснабжения в домах», – говорится в сообщении со ссылкой на телефонограмму от АО «Водоканал».

Уточняется, что без холодного водоснабжения останется дом № 63 по улице Ленина. Холодную и горячую воду перекроют в домах №№ 65 и 67 по улице Ленина, а также №№ 33, 33/1, 33/2, 35/69 по улице Карбышева.