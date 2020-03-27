РИАМО - 27 мар. С начала 2019 года жители столицы более 66 миллионов раз воспользовались онлайн-сервисами ЖКХ, жителям также доступны городские мобильные приложения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Горожане оплачивают ЖКУ, домашний телефон, передают показания счетчиков воды и электричества онлайн в любое удобное для себя время. Сегодня возможность оплаты коммунальных услуг не выходя из дома актуальна как никогда. Жители могут не беспокоиться о несвоевременной оплате счетов и пользоваться mos.ru или мобильными приложениями, чтобы решить эти вопросы», - сказал представитель пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Например, единый платежный документ для оплаты коммунальных услуг можно получить на портале mos.ru. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте, указать адрес квартиры и код плательщика, который есть в квитанции. Оплатить счет можно также удаленно с помощью портала.

С помощью сервиса «Мои платежи» на mos.ru можно погасить штраф за нарушение ПДД и судебные задолженности, пополнить баланс телефона или оплатить интернет. При этом пользователь может выбрать: погасить один конкретный счет или все сразу.

Более того, жителям доступны городские мобильные приложения. В приложении «Госуслуги Москвы» коммунальные услуги можно оплатить при помощи сервиса «Начисления за ЖКУ». Скачать приложение можно как для iOS, так и для Android.

Также доступна онлайн передача показаний счетчиков. Этой услугой можно воспользоваться на mos.ru и в приложении «Госуслуги Москвы» через сервис «Внесение показаний» или в приложении «Моя Москва» в разделе «Мой дом».

Кроме того, разрешить вопросы, связанные с содержанием подъездов и многоквартирных домов, жители могут через сервис «Единый диспетчерский центр», оставив заявку в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».