РИАМО - 27 мар. В Московской области из больницы выписали восьмого вылечившегося от коронавируса пациента, говорится в сообщении оперативного штаба Подмосковья по коронавирусу.

«Восьмой вылечившийся от коронавируса пациент выписался в Подмосковье. Итоговые тесты показали отрицательный результат», — отмечается в материале.

Заболевание протекало в легкой форме.

Всего в Подмосковье зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Семь случаев заболевания зафиксировали в Одинцовском городском округе, по четыре случая выявили в Истре и Реутове. Также по три случая заражения коронавирусом отмечены в Раменском городском округе, Балашихе и Красногорске, а еще два — в Люберцах. По одному случаю заражения выявили в Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах, Мытищах, Павловском Посаде, Подольске, Жуковском, Лобне, Химках и Фрязине.

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 532 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. В России зафиксировано 840 случаев заражения, 38 пациентов выздоровели.

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