РИАМО - 27 мар. В Химках рядом с железнодорожной станцией обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, боеприпас был изъят для утилизации, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 11:40 26 марта поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны по адресу: городской округ Химки, железнодорожная станция Химки. Боеприпас находился в 500 метрах от станции Химки и в 15 метрах от железнодорожных путей», - говорится в сообщении.

Боеприпас был изъят для дальнейшего уничтожения.