РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. Полицейские вернули женщине из Подольска похищенную собаку, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали двух ранее судимых местных жительниц 42 и 46 лет, подозреваемые в совершении кражи собаки.

«Злоумышленницы, проходя мимо детского сада, расположенного на улице Пролетарская, увидели йоркширского терьера с ошейником и поводком, привязанного к забору. Женщины отвязали животное и забрали его с собой. Позднее в полицию обратилась местная жительница с заявлением о краже ее собаки в то время, когда она пошла забирать ребенка из дошкольного образовательного учреждения», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские оперативно установили подозреваемых в совершении преступления и задержали их по месту жительства. В квартире одной из задержанных, проживающей в соседнем подъезде с заявительницей, полицейские обнаружили похищенное животное, которое возвратили хозяйке.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Злоумышленницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.