РИАМО - 27 мар. Для того, чтобы избегать панических настроений из-за распространения коронавируса, впечатлительным людям следует ограничить получение информации про новое заболевание, также важно уделять много свободного времени любимым занятиям, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

«Не нужно непрерывно отслеживать новости про коронавирус. А это многие тревожные люди делают. Лучше ограничить количество потребляемой про это информации. Точно не стоит этого делать перед сном», - сказал Шабшин.

Также не менее важно тщательно выбирать источники, так как в социальных сетях и на форумах могут появиться панические посты.

«Мы не вирусом, а паникой заражаемся друг от друга. Почему люди побежали в магазины покупать гречку и туалетную бумагу? Это влияние друг на друга. Мы заражаемся, прежде всего, тревогой», - добавил Шабшин.

Вторым действенным способом избавления от паники психолог назвал умение переключаться на другой вид деятельности. Например, нужно как можно больше свободного времени посвящать своим увлечениям и интересам.

В Москве принимаются беспрецедентные меры для борьбы с распространением заболевания. Пожилые люди и жители с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции, всех остальных призывают оставаться дома. На следующей неделе, которая будет нерабочей, в столице не будут работать рестораны, магазины (кроме продовольственных и тех, где продают товары первой необходимости) и развлекательные заведения.

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