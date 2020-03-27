РИАМО - 27 мар. Из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве люди стали меньше посещать психологические центры, большинство клиентов предпочитают меньше выходить из дома, сообщили РИАМО представители психологических центров.

«Клиентов больше не стало. Сейчас, наоборот, идет спад. Большинство наших клиентов соблюдают предписания и стараются не выходить из дома. Плюс сам наш центр перешел на дистанционный режим работы. Наши специалисты принимают клиентов у себя или по видеосвязи», - сказал представитель психологического центра на Волхонке.

В психологическом центре «Искусство гармонии» также отметили уменьшение количества клиентов.

«Поток клиентов уменьшился, спад хорошо наблюдается. Больше всего это связано с тем, что сейчас люди стараются меньше передвигаться на общественном транспорте и метро. Соответственно им немного неудобнее стало добираться», - рассказал представитель психологического центра.

В психологическом центре «Алвиан» также отметили изменение клиентского потока, но спад клиентов оказался незначительным.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в городе Ухань в центральном Китае в конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 532 тысяч случаев заражения. В России выявлено 840 случаев заболевания.

В Москве в рамках борьбы с распространением заболевания временно закроют магазины, рестораны, приостановят работу развлекательных заведений.

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