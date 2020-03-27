РИАМО - 27 мар. В Подмосковье и столице из- за угрозы распространения коронавируса закрылись все фитнес-клубы и бассейны, а их владельцы замораживают и продлевают клубные карты и абонементы клиентов автоматически, сообщили РИАМО представители фитнес-клубов Московского региона.

В Московском регионе бассейны, фитнес-клубы, аквапарки и другие объекты физической культуры приостановили свою работу из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

«Мы, конечно, автоматически замораживаем абонементы на время, когда не работает клуб», - сказала представитель фитнес-клуба My Fitlab в Москве.

Она добавила, что в клубе до 31 марта действует акция, в рамках которой можно купить годовые и полугодовые абонементы с 50% скидкой.

«Все наши клиенты уже проинформированы о том, что карты автоматически заморожены и начнут действовать после открытия», - рассказала сотрудница фитнес-клуба «Зебра» на северо-востоке Москвы.

В фитнес-клубе «Зебра» гарантируют компенсацию продления всех действующих контрактов до даты открытия клуба и прочих платных услуг с ограниченным сроком действия. Клиентов призвали следить за новостями в соцсетях и на официальном сайте.

Также представители фитнес-клубов «С.С.С.Р» в подмосковном Дзержинском и «Дубровка фитнес» сообщили РИАМО, что их клубные карты и абонементы заморожены и продлены автоматически.

Более того, клиентам AlexFitness в Московской области разослали сообщения о том, что клуб закрыт и все абонементы будут продлены автоматически.

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