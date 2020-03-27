РИАМО - 27 мар. Бесплатный образовательный форум «PRO_Маркетинг» 31 марта и 1 апреля 2020 года впервые пройдет в онлайн-режиме, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Опыт и навыки успешного предпринимателя формируются на практике. С учетом этого и готовилась программа форума. Спикеры расскажут участникам о конкретных решениях, которые сразу можно применять для развития собственного бизнеса», - сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Наталья Сергунина.

Форум состоит из четырех сессий, на которых выступят представители крупнейших интернет-компаний.

Сессия «Контекстная реклама» будет посвящена особенностям продвижения в интернете для малого бизнеса. Сессия «Сайты и контент-маркетинг» будет посвящена конверсионным лендингам и специфике контент-маркетинга.

На сессии «Таргетированная реклама и SMM» участникам форума расскажут о продвижении в социальных сетях Instagram и Facebook. А на сессии «Стратегия продвижения и аналитика» расскажут о пошаговом алгоритме создания диджитал-стратегии, оценке эффективности, управлении интернет-рекламой в малом бизнесе.

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